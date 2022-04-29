المتحدث باسم حركة حماس: القدس بوصلة ومؤشر وسراج منير للأمة الإسلامية

وأضاف عبداللطیف القانوع في حوار خاص مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) : نحن نؤكد كل عام في يوم القدس أن القدس هي بوصلة ومؤشر وسراج منير للمحررين وطالبي حقوق الأمة العربية والإسلامية و يجب على المحررين دعم والمزيد من السعي من أجل دخول الشعب الفلسطيني في معركة تحرير أرضه ومقدساته.

واكد القانوع ان الجاهزية لدی کتائب القسام عالية جدا الیوم القسام و المجاهدون فی قطاع الغزة بعد معرکة سیف القدس و هم اکثر اعدادا و اشد عزیمة و اعظم صلابة و تمکنت المقاومة الفلسطينية من ترمیم کامل قدراتها و ما تم خسرانه فی المعرکة الاخیرة تم ترمیم و اعادة انتاجه و المقاومة الفلسطینة الیوم جاهزة لصد اي عدوان او خوض ای معرکة مع الاحتلال الصهیوني و سیکتب لها النجاح و الانتصار.

وقال :ما تمتلک کتائب القسام من قدرات و امکانیات کبیرة لا تمتلک بعض الفصائل . القسام هو راس الحربة و تربي علی مشروع المقاومة و لدیه من القدرات الکبیرة و الامکانیات العالیة للصمود امام ترسانة الاحتلال الصهیوني و المقاومة جاهزة فی قطاع غزة لصد ای عدوان و افشال مخططات الاحتلال الصهیوني و المقاومة بحکمتها و و قدرتها و کون انها تدیر اي معرکة مع الاحتلال باقتدار افشلت خطة وصول الاحتلال الی انفاق التي کاد حاول ان یصل الی عشرات من الجنود المجاهدین فی الحرب الاخیره ولکن المقاومة الفلسطینیة افشلت خطط الاحتلال و اسالیبه کان یستخدمها لخداع المقاومة و المجاهدین في المیدان.

التطبیع مع الاحتلال الصهیونی جريمة لایغفر



واضاف ان التطبیع مع الاحتلال الصهیوني جريمة لایغفر من اي دولة کانت او اي نظام کان . التطبیع محاولة اضفاء الشرعیة للاحتلال الصهیوني و یمنح الاحتلال غطاء لممارسة مزید من الجرائم و هي محاولة لتجمیل وجه الاحتلال الصهیوني و دمج الاحتلال في المنطقة کل محاولات التطبیع مع الاحتلال و محاولات شرعنة الاحتلال للاراضی الفلسطینیة لا یمکن ان تمنح الاحتلال لا امنا علی الارض و لا شرعیة و لا ان یکون جزء من منطقتنا العربیة و سیضل الاحتلال الصهیوني هو عدو الرئیس لشعبنا و لامتنا.

هناک انفصام بین الموقف الرسمی و بین الموقف الشعبي لشعوب العربیة و الاسلامیة من الاحتلال

واعتبر تطبیع الانظمة لایمثل نبض الشعوب العربیة و الاسلامیة و یتناقض مع المزاج العربي الشعبي و بالتالي لا یمکن ان ینال من ارادة شعبنا الفلسطیني و لایمکن یفت من عضد التحام الجماهیر العربیة و الاسلامیة بقضیتنا الفلسطینیة . هناک انفصام بین الموقف الرسمی و بین الموقف الشعبي لشعوب العربیة و الاسلامیة من الاحتلال . والاحتلال عدو لابناء امتنا العربیة و الاسلامیة والدعم الشعبي المتواصل من مختلف الساحات و المدن و العواصم یؤکد ان الاحتلال هو عدو رئیسي لامتنا و هذه الانظمة لایمکن ان یمنح للاحتلال اي شرعیة و ان یصبح جزء من منطقتنا.

التصعيد في الفترة الاخیره کان بسبب تغول الاحتلال الصهیوني علی المسجد الاقصی

وقال ان التصعيد في الفترة الاخیره کان بسبب تغول الاحتلال الصهیوني علی المسجد الاقصی و محاولات قطعان المتوطنین في القدس بذبح القرابین في المسجد الاقصی و منع اهلنا المقدسیین من اداء الصلوات و الاعتکاف و الرباط هي محاولات متکررة في کل عام تتفجر مع شعبنا الفلسطیني في مدینة القدس بسبب سلوک الاحتلال الصهیوني و قطعان متوطنین من حلال تسییر مسیرة الاعلام و ذبح القرابین و الاقتحامات المتکررة و منع وصول شعبنا من مدینة القدس و اراضي 48 المتحل الی ساحات المسجد الاقصی لاداء الصلوات و الطاعات في شهر رمضان و الاحتلال ینتهک حرمة المسجد الاقصی مکانا و حرمة شهر رمضان زمانا و هذا الذي کاد ان یفجر معرکة مع الاحتلال.

الشعب الفلسطیني موحد خلف قضایا الوطنية

و تابع :قطاع غزة و شعبنا الفلسطیني هو وحدة واحدة ، إن غزة مرتبطة ارتباط کاملة مع الضفة الغربية و مع القدس و شعبنا الفلسطیني موحد خلف قضایا الوطنية و معرکة سیف القدس الاخیرة وحدت الشعب الفلسطیني و المعرکة التي خاضها المقدسیون في ساحات القدس قبل اسابیع بتصدی لقطعان المستوطنین و افشال محاولات ادخال قرابین الی المسجد الاقصی و منع تسییر مسیرة الاعلام و الاقتحامات المتکرره اکدت ان الشعب الفلسطیني موحد فی الغزة و القدس و الضفة و داخل المحتل خلف القدس و انتصار للمسجد الاقصی و کل محاولات الاحتلال بعزل الساحة عن الساحة لا یمکن ان تنجح و کل محاولات الاحتلال ان ینفرد بأي ساحة من ساحة ستبوء بالفشل و بالتالی فلسطین واحدة موحدة و المقاومة لایمکن ان تسمح للاحتلال ان ینفرد بأي ساحة من ساحات شعبنا الفلسطیني.

نحیي محور المقاومة و دول المقاومة في المنطقة التي تساند و تدعم المقاومة الفلسطینیة

و صرح قائلا: نحن نحیي محور المقاومة و دول المقاومة في المنطقة التي تساند و تدعم المقاومة الفلسطینیة و اذا المحور علیه دور کبیر و مهمة عظیمه فی مشارکة في مشروع تحریر فلسطین من خلال الدعم و الاسناد و الشراکة الحقیقیة في المقاومة لوقف تغول الاحتلال في المنطقة و منع تمدده في منطقتنا العربیة و تحقیق الانتصار و تحریر فلسطین و المسجد الاقصی باذن الله سبحانه و تعالی .

القدس علی موعد مع تحریر قریب باذن الله سبحانه

و قال : في یوم القدس العالمی نحن نحیي کل الدول و مجموع امتنا العربیة و الاسلامیة التی تساند و تدعم القضیة الفلسطینیة و تشکل ظهیرا حقیقیا لقضیتنا الفلسطینیة و یوم القدس العالمي و الذي نؤکد من خلاله في کل عام ان القدس هي بوصلة الامة العربیة و الإسلامیة و ان القدس علی موعد مع تحریر قریب باذن الله سبحانه و تعالی و ان الامة العربية و الاسلامية مطلوب منها مضاعفة الجهد و القدرات و الدعم و الاسناد لشعبنا لخوض معرکة تحریر القدس باذن الله .

انتهى** 1453 **2041**