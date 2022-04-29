العميد قاآني: المسيّرات الإيرانية تقوم بعملية ناجحة فوق الكيان المحتل

وخاطب العميد قاآني في كلمة القاها في مسيرة يوم القدس العالمي في مدينة مشهد المقدسة خاطب زعماء الصهاينة و طرح عدة أسئلة لقادة الاحتلال بهذا الشأن قائلاً: من أين أتت هذه المسيرات؟! وظفتم 41 طائرة مقاتلة واستطلاعية لاعتراض هاتين الطائرتين بدون الطيار.. لماذا كذبتم!؟ أنتم لستم على استعداد لقول الحقيقة بشكل صادق.

وأكد العميد قاآني أن قوى المقاومة قد قاومت الصهاينة بموارد محدودة ولكن بقوة الإيمان والإرادة التي وضعها لها الإمام الخميني (قدس سره).



من الأفضل ان يعود الصهاينة الى أوطانهم قبل فوات الأوان

و في جانب آخر من كلماته أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ان الكيان الصهيوني نحو الزوال ومن الأفضل ان يعود الصهاينة الى أوطانهم الأصلية في أوروبا أو أي مكان آخر أتوا منها قبل فوات الأوان.

وتابع " طوال سبعين عاما ونيف من انشاء هذا الكيان لم يستطع الصهاينة ان يكونوا شعبا واحدا، هناك تعتيم اعلامي صارم في الاراضي المحتلة لكي لا تفضح قضاياهم الداخلية، ان التمييز العنصري في ذروته هناك وأكبر تمييز طبقي في المجتمع ايضا هناك وهم شرذمة من المجرمين العنصريين الذين يقفون خلف اية فتنة وفساد نشاهده في العالم.

الكيان الصهيوني كيان خبيث و قاتل الأطفال

و أكد العميد قاآني أن الكيان الصهيوني كيان خبيث يقتل الأطفال و يجب مواجهته.

وأوضح العميد قاآني أن فلسطين هي ملك للفلسطينيين، وأن الصهاينة قتلوا آلاف الأشخاص وشردوا الملايين، و كانوا يريدون تنفيذ فكرة من النهر إلى البحر، و احتلال دول أخرى.

وتابع " طوال سبعين عاما ونيف من انشاء هذا الكيان لم يستطع الصهاينة ان يكونوا شعبا واحدا، هناك تعتيم اعلامي صارم في الاراضي المحتلة لكي لا تفضح قضاياهم الداخلية، ان التمييز العنصري في ذروته هناك وأكبر تمييز طبقي في المجتمع ايضا هناك وهم شرذمة من المجرمين العنصريين الذين يقفون خلف اية فتنة وفساد نشاهده في العالم.

يوم القدس يوم مواجهة المضطهدين للمتعجرفين

وبشأن يوم القدس العالمي قال : ، قام الإمام الخميني في السنة الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بإضفاء الطابع المؤسسي على مبادرة الدفاع عن الأمة الفلسطينية ودعا جميع الدول الإسلامية للتعبير عن التضامن مع الأمة الفلسطينية المضطهدة، لكنه وسّع هذه المبادرة لاحقًا إلى العالم بأسره.. وقال "إن يوم القدس يوم عالمي وهو يوم مواجهة المضطهدين للمتعجرفين".

وأضاف: خلال هذه السنوات الثلاث والأربعين، كان يتم الاحتفال بيوم القدس كل عام بعظمة أكثر من العام السابق.. كما وعد قائد الثورة آية الله خامنئي أن الاحتفال بيوم القدس سيمهد الطريق لتحرير فلسطين، ولن يبق وقت طويل لكي تتحقق الحرية النهائية لهذا الشعب المظلوم.

انتهى**2041**