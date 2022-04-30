قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة طالب زادة

وافاد الموقع الاعلامي الرسمي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان نص رسالة العزاء الصادرة عن سماحته بالمناسبة جاءت على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد تلقيت مع الاسف نبأ وفاة الباحث والفنان الثوري الدؤوب والحماسي "نادر طالب زادة" ( رحمه الله).

وانني اذ اعزي من الصميم اقارب وزملاء واصدقاء هذا الفقيد، اسال الباري تعالى ان يمن عليه بالرحمة والغفران وبالجزاء الحسن على خدماته الثقافية والاعلامية القيمة.

و وافت المنية، عصر امس (الجمعة)، المعد والمخرج الوثائقي والممثل ومقدم البرامج التلفزيونية "نادر طالب زادة"، عن عمر ناهز 69 عاما، بسبب تداعيات جلطة قلبية تعرض لها قبل عدة اشهر.

وولد طالب زادة في عام 1954 بطهران، وحصل على شهادة البكالوريوس في الادب الانجليزي من جامعة راندولف میکن وشهادة الماجستير في الاخراج التلفزيوني من جامعة كولومبيا وبدا انشطته الفنية عام 1981 في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية بانتاج افلام وثائقية.

وتولى الفقيد منصب امين الاتحاد الدولي "افق نو" (الافق الجديد) وامين مهرجان "عمار" للافلام وكان من المساهمين في تاسيس قناة فضائية "افق" الايرانية.

"بشارة المنقذ" اسم مسلسل تولى الفقيد اخراجه ويتناول الارضيات المشتركة بين الاسلام والمسيحية حيث تم عرضه في مختلف قنوات التلفزيون الايراني والموجهة للخارج.

ومن الانشطة الاخرى للراحل طالب زادة، يشار الى التدريس في المركز الاسلامي "تدريب صناعة الافلام" وادارة مركز الابحاث والدراسات السينمائية في دائرة الشؤون السينمائية بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي.

وقد ادرجت امريكا اسم نادر طالب زادة ضمن لائحة الحظر التي تفرضها ضد الشخصيات الايرانية.

انتهى ** ح ع