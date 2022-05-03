الطاقات متوفرة لتوسيع العلاقات بين طهران وبلغراد

واكد "رئيسي"، على ان الارتقاء بمستوى العلاقات الثائية سيتيح الظروف المواتية لتطوير التعاون في الصعيد الدولي بين البلدين.

و و وجه رئيس الجمهورية دعوة الى نظيره الصربي لزيارة طهران؛ مصرحا "انني على يقين بان المشاورات فيما بيننا خلال هذه الزيارة تضطلع بدور مؤثر في تنمية الاواصر الثنائية".

الى ذلك، اكد "فوجيتش" على رغبته في زيارة طهران عل راس وفد يضم ابرز المسؤولين المعنيين الصربيين من اجل توسيع العلاقات بين الجانبين.

وهنأ الرئيس الصربي في هذا الاتصال الهاتفي، نظيره الايراني لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد؛ مؤكدا على ان طهران وبلغراد لديهما طاقات وفيرة لرفع العلاقات الثنائية الى اعلى المستويات.

انتهى ** ح ع