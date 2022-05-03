المشاط: معاناة شعب اليمن هي نتيجة الحرب الاقتصادية من قبل العدوان بقيادة أمريكا

واورد موقع "المسيرة" ان الرئيس المشاط قال في التهنئة: إن "المعاناة التي يعيشها شعبنا اليوم من توسع دائرة الفقر والبطالة وتراجع النشاط الاقتصادي هي نتيجة مباشرة للحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان بقيادة أمريكا."

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي السعودي وضع نصب عينه تدمير الصناعات الوطنية اليمنية لتحويل البلد إلى سوق استهلاكية، مبينا أنه دمر مئات المصانع فيما سقط الآلاف من العُمال شهداء في مواقع الإنتاج وهم يؤدون واجبهم المقدس.

وأضاف الرئيس المشاط أن تحالف العدوان استهدف بعدوانه وحصاره وحربه الاقتصادية الشاملة الكثير من الحقوق والمكتسبات العٌمالية الأساسية وفي مقدمتها حق الرواتب والحوافز العادلة.

وأشاد بحرفية ومهارة عمال اليمن وروحهم الإبداعية، وعزا ذلك الى أنهم أبناء حضارة عريقة ضاربة في القدم، ومؤكدا أن لهم نصيبا كبيرا في الصمود الوطني بالسلاح بين صفوف الجيش واللجان الشعبية، وبمعاولهم في حقول الإنتاج، كما كان لهم دور بارز في انتصار ثورة ٢١ سبتمبر المباركة.

وأوضح أن عمال اليمن قادرون على تجاوز هذه المرحلة انطلاقا من قيمنا الدينية الحميدة التي تقدس مفاهيم العمل والعطاء وتحث على الإخلاص فيه، وأنهم سيحققون بفضل الله الكثير من الانتصارات في معركة البناء على غرار ما تحقق في معركة الثبات والصمود.

كما دعا إلى "التوكل على الله وسواعد الأبطال من عمال اليمن لثقته في أنهم سيتغلبون على الحصار بزراعة الأرض والاتجاه نحو تطوير الصناعات المدنية كما أكد السيد القائد حفظه الله وسيكون لعمال اليمن الدور الأساسي والمحوري في عمارة ما دمره العدوان وفي مستقبل نهضة الوطن اليمني".

انتهى ** 2342