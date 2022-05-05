نوري همداني : ليضع المفكرون الصحوة الاسلامية في طليعة نشاطاتهم

جاء ذلك خلال استقبال المرجع الديني "نوري همداني"، اليوم الخميس، ممثل الولي الفقية في شؤون الحج والزيارة، امير الحاج الايراني "حجة الاسلام "سیدعبدالفتاح نواب".

واشار هذا المرجع الديني، الى دور العلماء والمفكرين الاسلاميين في سياق وضع الخطط وتوفير فرص الحوار العلمي لتوعية الشعوب المسلمة في انحاء العالم واحاطتهم بالتطورات الدولية.

كما دعا القائمين على شؤون الحج، ليبذلوا الجهود خلال اقامة هذه الفريضة الاسلامية العظيمة، بهدف تعريف المسلمين بمبادئ الثورة الاسلامية والحقائق المتعلقة بها.

انتهى ** ح ع