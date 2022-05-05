٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84742280
٠ Persons
T T

سمات

نوري همداني : ليضع المفكرون الصحوة الاسلامية في طليعة نشاطاتهم

نوري همداني : ليضع المفكرون الصحوة الاسلامية في طليعة نشاطاتهم

قم المقدسة / 5 ايار / مايو / ارنا – قال المرجع الديني في محافظة قم المقدسة (جنوب طهران)، اية الله حسين نوري همداني : ان الاستكبار العالمي يسعى من خلال اثارة الخلافات واثارة الفرقة، وراء تخلف الشعوب الاسلامية عن ركب التقدم وبالتالي نهب ثرواتها؛ وبما يلزم على المفكرين ان يضعوا الصحوة الاسلامية في طليعة نشاطاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال المرجع الديني "نوري همداني"، اليوم الخميس، ممثل الولي الفقية في شؤون الحج والزيارة، امير الحاج الايراني "حجة الاسلام "سیدعبدالفتاح نواب".

واشار هذا المرجع الديني، الى دور العلماء والمفكرين الاسلاميين في سياق وضع الخطط وتوفير فرص الحوار العلمي لتوعية الشعوب المسلمة في انحاء العالم واحاطتهم بالتطورات الدولية.

كما دعا القائمين على شؤون الحج، ليبذلوا الجهود خلال اقامة هذه الفريضة الاسلامية العظيمة، بهدف تعريف المسلمين بمبادئ الثورة الاسلامية والحقائق المتعلقة بها.

انتهى ** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha