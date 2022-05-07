وارسو : وزير الخارجية البولندي يبحث في طهران العلاقات الثنائية والتطورات الاوكرانية

وافادت "ارنا" نقلا عن الخارجية البولندية في بيان لها السبت، ان "راؤو" يصل طهران اليوم السبت في زيارة رسمية تستغرق 3 ايام (7-9 ايار الحالي)؛ يلتقي خلالها رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" و وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف".

ولفت هذا البيان، بان زيارة وزير الخارجية البولندي الى ايران تشكل فرصة مواتية للتشاور حول اهم القضايا ذات العلاقة بتعاون البلدين ولاسيما حول الازمة الراهنة في اوكرانيا.

واضافت الخارجية البولندية في بيانها، ان "راؤو" يعتزم خلال زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية الايرانية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وارسو وطهران في شتى المجالات الثقافية والعلمية والرياضية والاعلامية.

انتهى ** ح ع

