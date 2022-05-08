وزير الخارجية الايراني يؤكد على توسيع العلاقات بين طهران و وارسو

واشاد "امير عبداللهيان" بموقف بولندا الداعم لايران عبر ارسالها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في ذروة تفشي هذا الوباء.

وصرح وزير الخارجية، قائلا : ان المشاورات قائمة بين طهران و وارسو حول مختلف القضايا الاقتصادية وبشتى المستويات الدبلوماسية.

ولفت بان تحفيز اصحاب القطاع الخاص لدى البلدين وازالة العراقيل من مسار التبادل التجاري، يكشل احد محاور مباحثاته اليوم مع وزير خارجية بولندا.

كما نوه بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال التطورات الدولية والاقليمية، بما في ذلك الازمة في اوكرانيا والوضع الامني داخل افغانستان والعراق، وتدفق ملايين اللاجئين الافغان الى الاراضي الايرانية.

في سياق متصل، قدم "راؤو" شرحا حول الحرب الاوكرانية وظروف بولندا المحاذية لهذا البلد، واستقبالها اعددا كبيرة من اللاجئين الاوكرانيين.

واعتبر وزير خارجية بولندا خلال اللقاء مع نظيره الايراني، ان احد اسباب زيارته والوفد المرافق الى طهران هو تقدير موقف ايران الانساني والمتمثل في استقبالها اللاجئين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية على اراضيها، وتخليد هذه الذكرى التي مرت عليها 80 عاما.

وفي الختام، نوه راؤو الى دور الدبلوماسية البرلمانية الفاعل في سياق تعزيز الاواصر الثنائية وضرورة تطوير التعاون العلمي بين البلدين.

انتهى ** ح ع