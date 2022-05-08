سفير بيلاروسيا يؤكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع ايران

وقال كالتسوف خلال لقائه الاحد في بندرعباس محافظ هرمزكان (جنوب ايران) مهدي دوستي: ان بيلاروسيا ترغب بصورة خاصة بترانزيت السلع القادمة منها او اليها عن طريق ايران، وفي هذا الاطار تعتبر طاقات ميناء "الشهيد رجائي" في محافظة هرمزكان بانها تحظى بالاهمية.

واضاف: نحن على استعداد لرفع مستوى التبادل التجاري وتوفير الارضية لحضور واستثمارات الشركات الايرانية.

وتباحث سفير بيلاروسيا مع محافظ هرمزكان ايضا حول مواضيع الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية بيلاروسيا.

من جانبه اعرب محافظ هرمزكان عن الرغبة بزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية بين المحافظة وبيلاروسيا وقال: ان هرمزكان على استعداد لاي نوع من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع جمهورية بيلاروسيا.

وقال دوستي: نحن نرغب بتطوير العلاقات في جميع المجالات ونسعى لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية.

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