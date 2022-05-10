وزير الطاقة الايراني يصل الى يريفان

وكان في استقبال محرابيان في مطار "زوارتنوتس" مساعد شؤون الطاقة لوزير البنية التحتية الارميني هاکوب واردانیان.

ومن المقرر ان يجري وزير الطاقة الايراني والوفد المرافق له محادثات مع وزير البيئة ومساعد رئيس الوزراء رئيس الجانب الارميني للجنة المشتركة بين البلدين والمشاركة في الاجتماع الرسمي الـ 17 لهذه اللجنة.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية الايراني مهدي صفري قد اعلن اخيرا بان الوزارة تتابع بقوة موضوع عقد اجتماعات اللجان المشتركة مع الدول الاخرى وقال: ان الاجتماع الـ 17 للجنة الاقتصادية المشتركة مع ارمينيا سيعقد في يريفان خلال الاسبوع الجاري.

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