وفد من لجنة الأمن القومي بالمجلس الشوری الاسلامی یصل الجزائر

ووصل إلى الجزائر وفد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الشورى الإسلامي وكان في استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر "محمد رضا بابائي سياهكل" و رئيس لجنة السیاسة الخارجية في البرلمان الجزائري "محمد خوان" ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الايرانية "موسى حرفي".

ويشكل الوفد البرلماني الإيراني في هذه الزیارة،رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "ابراهيم عزیزي" وبهنام سعيدي ومحمد رضا محسني ثاني.

وسيلتقي الوفد الايراني خلال هذه الزیارة مع كبار المسؤولين البرلمانيين والسياسيين الجزائريين لاجراء مشاورات معهم حول العلاقات البرلمانية الثنائية واستعراض آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك فلسطين ولبنان.

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