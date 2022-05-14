رئيس الجناح القطري : معرض طهران الدولي للكتاب فرصه لتعزيز العلاقات الثقافية

واشاد رئیس معرض الدوحة للکتاب الاستاذ جاسم احمد ابو العينين باجراءات ايرانية لمكافحة كورونا وقال الحمدلله عادت الامور الى طبيعتها ومشاركة قطر في معرض طهران خطوة لتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات .

كما اعتبر تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين ومشاركة ايران في معرض قطر قبل اربعة اشهر بانها رائعة.

واكد ان معرض طهران يلعب دورا هاما في تعزيز الوحدة بين الدول الاسلامية ونحن نسعى دائما في دور النشر لتعزيز التعاون الثقافي من خلال ترجمة الكتب وتبادل السياح وكذلك في مجال التعاون الاعلامي في مونديال قطر 2022.

وقال اليوم بعد انتهاء كورونا عادت الامور الى طبيعتها ونتوقع عقد اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما فيها التعاون الجامعي بين البلدين مشيرا الى تعاون جامعتي حمد بن خليفه وقطر مع الجامعات الايرانية.

وانطلق معرض طهران الدولي الثالث والثلاثين للكتاب في 11 ايار الجاري ويستمر لشعرة ايام في مصلى الإمام الخميني بطهران ويقام افتراضيا على موقع ketab.ir.

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