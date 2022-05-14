زيارة امير قطر الى ايران افشلت مخطط التطبيع مع الكيان الصهيوني

ولفت "مالكي" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، ان الكيان الصهيوني يسعى من خلال مؤامراته الشريرة للنفوذ داخل العالم العربي والمنطقة.

وحول زيارة امير قطر لطهران، اكد بان هذه الزيارة تحظى باهمية من مجالات عديدة؛ مبينا ان دولة قطر بموقعها الستراتيجي الخاص في المنطقة، سعت على مرّ التطورات السياسية الاقليمية ان لا تبتعد عن سياسات الجمهورية الاسلامية.

واضاف، ان امير قطر اكد عبر زيارته الاخيرة لطهران، على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الستراتيجية مع ايران؛ الامر الذي افشل مخطط الكيان الصهيوني للتطبيع مع الدول العربية والتغلغل في المنطقة.

واكد مالكي على ضرورة تطوير التعاون التجاري بين ايران وقطر؛ وذلك في ضوء موقف طهران الداعم للدوحة في مواجهة الظروف العصيبة من جراء المقاطعة التي فرضتها السعودية على هذا البلد.

كما اشار الى فرص التعاون الرياضي الايراني القطري، في ضوء استطافة الدوحة كاس العام 2022 والارضيات والطاقات الرياضية الوفيرة التي تزخر بها الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهي مستعدة لتوظيفها في هذا السياق.

انتهى ** ح ع

