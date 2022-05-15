مسؤول : وفد تجاري ايراني رفيع يزور سلطنة عمان

ولفت "بيلتن" في تصريح له اليوم الاحد، الى ان هذا الوفد سيمثل كلا من منظمة التنمية التجارية الايرانية وغرفة التجارة المشتركة بين ايران وعمان، وتاتي زيارته على اعتاب الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية (اية الله رئيسي) الى السلطنة.

واضاف، ان الوفد التجاري الايراني سيصل يوم غد الاثنين (16 ايار /مايو الحالي) الى مسقط.

"بيلتن" اشار في هذا الخصوص ايضا، الى ان الوفد الايراني سيقوم في اطار زيارته للسلطنة اجراء مباحثات مع الجانب العماني حول سبل توسيع الصادرات وتحديد العناصر التي تعرقل مسار التعاون التجاري بين طهران ومسقط الى جانب التعرف على اسواق السطنة.

وسيلتقي اعضاء الوفد في سياق مهامهم، بوزير الصناعة والتجارة وتطوير الاستثمارات العماني وايضا رئيس غرفة التجارة في هذا البلد، كما سيتفقد الجناح الايراني في معرض عمان ويجري مباحثات مع مدراء المصارف والشحن والنقل البحري وشركة الضمانات العمانيين.

انتهى ** ح ع

