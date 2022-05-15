ايران ستعقد 15 اجتماعا اقتصاديا مشتركا مع سائر البلدان

و لفت "صفري" في تصريح له اليوم، بانه تم خلال الاشهر الستة الماضية تنظيم 6 اجتماعات مشتركة بين ايران ودول اخرى؛ مضيفا انه جرى التخطيط في هذا السياق لتنظيم 15 اجتماعا مماثلا خلال النصف الاول من العام الجاري (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2022).

ودعا مساعد وزير الخارجية جميع الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية بالعمل مع اصحاب القطاع الخاص لتنفيذ قرارات اللجان الاقتصادية المشتركة والتوافقات التي تتمخض عن اجتماعاتها.

وحول الاجتماعات التي انعقدت هذا العام، اشار صفري الى اجتماع اللجنة الاقتصادية مع ارمينيا خلال الاسبوع الماضي، وايضا الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة بين ايران وكوبا المنعقد هذا الاسبوع.

كما نوه الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى الى الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة مع غانا والمرتقب عقده خلال يومي 17 و18 ايار الجاري بطهران.

واوضح، ان هذا الاجتماع سيبحث في سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتجارة الترانزيت والشحن والطاقة والكهرباء والنفط والغاز الجمارك والمصارف والمواصفات الصناعية والصحة، وستبرم على اساس ذلك اتفاقات بين طهران و اكرا.

انتهى ** ح ع