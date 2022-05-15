احياء ذكرى النكبة في الضفة وغزة والداخل المحتل

وأحيت محافظة قلقيلية، ذكرى النكبة الـ74، بوقفة صمت حداداً على أرواح الشهداء، كذلك نظمت فعاليات أريحا وقفة لمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة، بمشاركة رجال دين وممثلين عن القوى الوطنية.

وأكّد المشاركون أن كل إجراءات الاحتلال وممارساته لن تنال من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني.

وتنظم فعاليات النكبة لهذا العام تحت شعار "كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين"، الذي يجسد الظلم المزدوج للشعب الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته.

وسيتم تنظيم معرض صور بمشاركة 120 رساماً فلسطينياً لرسم صورة العودة، إضافة إلى فعاليات ووقفات ومسيرات ستنظم على مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالإضافة إلى وقفات ستنظمها الجاليات الفلسطينية بالتنسيق مع سفارات دولة فلسطين.

كما انطلقت حملة إلكترونية في 13 من الشهر الجاري وتستمر حتى تاريخ 17/5، لإرسال رسالة يشرح من خلالها للعالم استمرار النكبة والحق المقدس في العودة.

وصادف الاحد، الذكرى الــ74 لنكبة الشعب الفلسطيني التي هجرت نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.

وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، وتم تدمير 531 منها بالكامل، وطمس معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه.

كما شهد عام النكبة أكثر من 70 مجزرة كمجازر دير ياسين والطنطورة، وأكثر من 15 ألف شهيد.

انتهى ** 2342