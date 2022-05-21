ممثل "الجهاد الاسلامي" في ايران:معرض طهران للكتاب مظلة للوحدة والتفاهم

واضاف ابو شريف على هامش معرض طهران الدولي الثالث والثلاثين للكتاب لمراسلة وكالة "ارنا": للاسف هناك جهل كبير فيما يتعلق بالشؤون الاسلامية وصور مختلقة ومشوهة، مؤكدا ان للكتاب والاعلام دور كبير في نقل الحقيقة بعيدا عن الاكاذيب التي يروجها الاحتلال.

واضاف ممثل حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في طهران ان معرض طهران الدولي للكتاب نجح في تغيير الراي لدى الكثيرين الذين لايرون الا رواية صهيونية من خلال الماكنة الاعلامية الصهيونية.

وشدد ان وجود مثل هذه المعارض بشكل دائم وتنقلها من مكان الى مكان أخر في كل البلاد الاسلامية له دور مهم في تعزيز الوحدة الاسلامية والتعريف بمشاكل الامة الاسلامية يتحقق في هذه التجمعات المهمة.

واشار الى خطوات بعض الدول الاسلامية في مجال التطبيع مع الكيان الصهيوني وقال ان التطبيع خيانة لله وللاسلام والرسول الاكرم (ص) وكل القيم الاخلاقية والانسانية، لافتا الى ان الكيان الغاصب جاء على حساب الشعب الفلسطيني والامة العربية الاسلامية وبالتالي اقامة العلاقات معه بالتاكيد خيانة لكل القيم الانسانية قبل القيم الاسلامية والدينية.

وحذر الخونة الذين يدعمون الكيان الصهيوني ومشروع الافساد في الارض ويشكلون حزام الامان للكيان الصهيوني لمواصلة انتهاكاته ضد المسجد الاقصى وقال نحن نهيب المشروع الصهيو الامريكي، مؤكدا على ضرورة ان يكون للمعارض ووسائل التواصل الاجتماعي دور هام في تعريف الدور التخريبي للكيان الصهيوني.

وانطلق معرض طهران الدولي الثالث والثلاثين للكتاب في 11 ايار الجاري بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، ويستمر لعشرة ايام في مصلى الإمام الخميني بطهران ويقام افتراضيا على موقع ketab.ir.

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