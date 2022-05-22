مخبر : انفراجة جيدة تحققت في العلاقات بين طهران ونورسلطان

وعند لقائه نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والتقارب في جمهورية كازاخستان "بخيت سلطان اوف"، اعتبر "مخبر" ارتفاع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي، مؤشرا على وجود ارادة حاسمة وجيدة لتوسيع وتعميق الاواصر بين البلدين.

ودعا النائب الاول لرئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، الى اتخاذ اجراءات عاجلة من قبل الجانبين بهدف ازالة العراقيل من مسار التعاون الثنائي.

واردف مخبر، ان التعاون المتبادل بين اصحاب القطاع الخاص ورجال الاعمال الايرانيين والكازاخيين من شأنه ان يلعب دورا اساسيا في الارتقاء بحجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران ونورسلطان.

ونوه ايضا الى ضرورة تطوير التعاون في المجالات المصرفية والمالية والنقل والزراعة العابرة للحدود والموانئ بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية كازاخستان؛ مبينا بان البلدين بامكانهما عبر التعاون المشترك في مجالات الامن الغذائي والشحن، ان يتحولا الى قطب تجاري في المنطقة.

ومضى النائب الاول لرئيس الجمهورية يقول، ان تطوير التعاون الجمركي وزيادة الصادرات والاستيراد بين ايران وكازاخستان، يشكل انطلاقة جيدة لتحقيق هذا الهدف.

الى ذلك، اشاد نائب رئيس الوزراء الكازاخي بنهج السياسة الخارجية للحكومة الايرانية القائم على تنمية العلاقات الحسنة مع دول الجوار.

واكد "سلطان اوف" خلال مباحثاته مع مخبر اليوم الاحد، بأن النمو الملفت خلال الاشهر الاخيرة، في العلاقات السياسية والاقتصادية وازدياد التجارة المشتركة بين نورسلطان وطهران، يدل على تطابق الاهداف الستراتيجية للبلدين.

وتطلع نائب رئيس الحكومة الكازاخية الذي يراس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة مع ايران ايضا، بان تفضي زيارة رئيس جمهورية بلاده للجمهورية الاسلامية الى ادراج القرارات التي اتخذت خلال الاشهر الماضية، في اطار مذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبي.

كما اشار الى استعداد كازاخستان على تنظيم معارض وملتقيات تجارية واقتصادية بمشاركة رجال اعمال ايرانيين وكازاخيين، وصولا الى تاسيس غرفة تجارية مشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية كازاخستان.

ونوه سلطان اوف بالمباحثات الثنائية لتوسيع التعاون في مجالات الشحن والنقل السككي والبري والجوي؛ مؤكدا بان تحقيق هذه الاهداف سيجعل من ايران وكازاخستان لاعبين رئيسيين في المنطقة.

انتهى ** ح ع