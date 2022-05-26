٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١:٠٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84768068
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مشاركة رياضيين من ثماني دول في كأس الأمام الرضا لألعاب القوى

مشاركة رياضيين من ثماني دول في كأس الأمام الرضا لألعاب القوى

طهران/ 26 ايار/ مايو/ ارنا - تقام في مدينة مشهد الايرانية الأحد القادم الدورة الدولية الثانية لألعاب القوى والتي تحمل اسم الأمام الرضا عليه السلام.

وتشارك في هذه المنافسات سبع فرق ايرانية اضافة الى فرق من ثماني دول هي العراق وسلطنة عمان وتركيا والكويت وارمينيا وافغانستان وباكستان وبنغلادش.

وتقام المباريات على ملعب الأمام الرضا في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق البلاد.

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