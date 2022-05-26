مشاركة رياضيين من ثماني دول في كأس الأمام الرضا لألعاب القوى

طهران / 25 ايار/مايو/ارنا- توجّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بالتهنئة والتبريك إلى اللبنانيين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، لافتًا إلى أن هذا اليوم السعيد من تاريخنا هو من الأيام السعيدة التي مرت على اللبنانيين منذ عشرات السنين.