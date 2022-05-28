امیر عبداللهیان: ایران سترسل وفدا قنصليا الى السعودية خلال موسم الحج

جاء ذلك في تصريح ادلى به امير عبداللهيان خلال لقائه اليوم الاسبت مسؤولي الحج والزيارة لبحث ومناقشة القضايا المتعلقة بايفاد حجاج بيت الله الحرام لاداء مناسك الحج للعام الجاري.

واكد وزير الخارجية الايراني بان الخارجية ستبذل جهودها في مختلف المستويات لتسهيل ايفاد الحجاج الايرانيين لموسم الحج لهذا العام.

واوضح بان الدائرة القنصلية وشؤون الايرانيين بوزارة الخارجية ستضع منذ بداية ايفاد الحجاج حتى النهاية طاقاتها تحت تصرف الحجاج والكوادر التنفيذية للحج وسترسل وفدا قنصليا الى السعودية لهذا الغرض.

واعرب امير عبداللهيان عن امله بان تجري، بدعم من المسؤولين السعوديين، مناسك الحج للعام الجاري بكل هدوء وعظمة.

انتهى ** 2342