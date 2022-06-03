الصين تعارض مشروع القرار الاميركي الاوروبي ضد ايران في مجلس الحكام

وأشار لي جيان في مؤتمر صحفي في بكين الخميس الى التقارير الواردة بشأن مسودة قرار قدمته اميركا ودول الترويكا الاوروبية (بريطانيا والمانيا وفرنسا) بشأن البرنامج النووي الايراني قائلا ان الصين تعارض ممارسة الضغط على ايران عبر الضغط على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف ان الحقائق أثبتت مرارا وتكرارا ان الضغط لا يستطيع حل أية مشكلة بل يزيد التوتر فقط ويعقّد الاوضاع.

وأكد المتحدث الصيني ان بلاده تؤمن بأن الضرورة الملحة الآن تتمثل بتسهيل وصول المفاوضات الى النتيجة المرجوة بهدوء واعادة الاتفاق النووي الى المسار الصحيح، وان اعادة تنفيذ الاتفاق النووي كفيل بحل المواضيع المتبقية التي تخص نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: على الولايات المتحدة ان تقوم باتخاذ القرارات السياسية في اسرع وقت وتاخذ الهواجس الايرانية بنظر الاعتبار بشكل فاعل وتعمل على حصول اجماع فيما يتعلق بالمسائل المتبقية وعلى جميع الاطراف المعنية ان تهيئ الظروف المساعدة والشروط اللازمة لهذا الامر.

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