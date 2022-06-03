الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على الصيادين شمال غزة

وتتعمد زوارق الاحتلال إطلاق النار والقنابل الغازية -يوميًّا- تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة؛ لإجبارهم على التوقف عن الصيد، مانعةً إياهم بذلك من جَني قوت يومهم.
انتهى** 1453
طهران / 3 حزيران/ يونيو/ارنا-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي البحرية، مساء امس الخميس، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه مراكب الصيادين في بحر منطقتي السودانية والواحة (شمال قطاع غزة).
وتتعمد زوارق الاحتلال إطلاق النار والقنابل الغازية -يوميًّا- تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة؛ لإجبارهم على التوقف عن الصيد، مانعةً إياهم بذلك من جَني قوت يومهم.
انتهى** 1453
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