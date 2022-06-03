الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على الصيادين شمال غزة

طهران/3حزيران/يونيو/ارنا- شهدت ايران امس الخميس تصفير الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا لاول مرة منذ تفشي هذا الفيروس قبل نحو ثلاث سنوات وذلك رغم الحظر المفروض عليها الذي عرقل استيراد الادوية واللقاحات.