٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٣ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84776692
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الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على الصيادين شمال غزة

الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على الصيادين شمال غزة

طهران / 3 حزيران/ يونيو/ارنا-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي البحرية، مساء امس الخميس، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه مراكب الصيادين في بحر منطقتي السودانية والواحة (شمال قطاع غزة).

وتتعمد زوارق الاحتلال إطلاق النار والقنابل الغازية -يوميًّا- تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة؛ لإجبارهم على التوقف عن الصيد، مانعةً إياهم بذلك من جَني قوت يومهم.

انتهى** 1453

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