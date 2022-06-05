رؤساء السلطات الثلاث يعزون برحيل حجة الاسلام دعائي

وجاء في البيان الصادر عن رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي في هذا الصدد: ان الاخلاص والتواضع والبساطة في العيش والالتزام والاستقامة على قيم الثورة والجمهورية الاسلامية والالتزام بمحور الاخلاق في الساحة الاعلامية والخبرية، كانت من ميزات هذا الانسان الفاضل الذي تمكن في ظلها ان يكون مصدرا للعديد من الخدمات طيلة سنوات مديدة في ممثلية الولي الفقيه والاشراف على مؤسسة "اطلاعات" وفي سائر المواقع الهامة لخدمة الشعب، من قبيل تمثيل الشعب في مجلس الشورى الاسلامي لست دورات.

كما وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر برقية تعزية اعتبر فيها الخبرات القيمة التي حققها الراحل دعائي على مدى اعوام طويلة في ادارة صحيفة "اطلاعات" والمجال الاعلامي، بانها يمكنها ان تكون انموذجا لمداراة وخدمة الشعب والعيش ببساطة والتزام القيم الاخلاقية في مختلف المجالات.

يتبع