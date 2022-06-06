ایران وقطر تؤكدان على تعزیز العلاقات الثنائية

والتقى محرابيان الیوم الاثنین، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري في الدوحة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف توطيد العلاقات الثنائية بين البلدین.

وأعرب وزير الطاقة الايراني خلال الاجتماع، عن رغبته بزيادة توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، معتبرا ان البلدين يحظيان بامكانيات وقدرات عالية لتعزيز التعاون، مشددا على إزالة العقبات القائمة أمام توطيد العلاقات الثنائیة.

وأشار إلى العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، قائلا إن سياسة الحكومة الايرانية القائمة على تطوير العلاقات مع دول الجوار ومن هذا المنطلق فإن هذه العلاقات تتطور یوما بعد يوم.

كما أكد الجانبان على مضاعفة الجهود لتمتین العلاقات بين البلدين مع التركيز على إزالة العقبات القائمة لتوفیر الارضیة لمزيد من التفاعل.

یذکر أن وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان وصل الى العاصمة القطرية الدوحة قبل يومين للمشاركة في الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وكان في استقباله عدد من المسؤولين القطريين.

ومن برامج زيارة وزير الطاقة الايراني، اجراء محادثات مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني والمشاركة في الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

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