الحزب الحاكم في الهند یمنع 38 عضوا له من الإدلاء بتصريحات مسيئة للإسلام

وافاد موقع "آماروغلای الهندي"، "Amarojla" ،انه قام حزب بهاراتيا جاناتا بتجميع قائمة تضم 38 من القادة الذين أساءوا سابقًا إلى المشاعر الدينية ومن بين هؤلاء ، صدرت اوامر لـ27 منهم بضرورة الحصول على سماح من الحزب قبل الإدلاء بأي تصریحات.

وامر زعیم حزب بهاراتيا جاناتا جي بي ندا جميع قادة الحزب بعدم نشر البيانات التي تتعارض مع سياسات الحزب .

وتتوالى ردود الفعل المنددة بالتعليقات المسيئة لنبي الإسلام محمد (ص)، التي أدلى بها مسؤول الإعلام في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بالهند.

وخلال هذه الایام أثارت التصريحات الهندية، رفضا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأدانها قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، إضافة لمفتي سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليج الفارسي، والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، والأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، في بيانات منفصلة.

كما استدعت وزارات الخارجية في إيران و قطر والكويت، سفراء الهند لديها، وسلمتهم مذكرات احتجاج رسمية على التصريحات المسيئة للنبي محمد(ص)، حسب بيانات منفصلة.

وجراء ردود الأفعال العربية والدولية، علّق حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم، ، عمل المتحدثيْن باسمه نوبور شارما ونافين جيندال من العضوية الأساسية للحزب، وذلك عقب تصريحات لهما مسيئة إلى النبي محمد ﷺ، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي بيان وقعه الأمين العام للحزب، نأى الحزب بنفسه عن تلك التصريحات، وذلك في أعقاب اندلاع أعمال عنف في بعض المناطق بالهند وسيل من الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان “عبر تاريخ الهند الممتد لآلاف السنوات، ازدهرت كل الأديان، وحزب بهاراتيا جاناتا يحترم الأديان جميعها. ويندد الحزب بشدة بإهانة أي شخصيات دينية لأي دين. كما يعارض حزب بهاراتيا جاناتا بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين”.

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