وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الهندي

ويعد هذا اول لقاء لوزير الخارجية خلال زيارته للهند التي ستستغرق يومين.

وقال وزير الخارجية لدى وصوله إلى نيودلهي للصحفيين صباح اليوم الأربعاء ان العلاقات بين طهران ونيودلهي في حالة جيدة للغاية.

وتابع قائلا: "حسب الخطة المبرمجة بالإضافة إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي الهندي، سأجري محادث مفصلة مع نظيري و اتفقنا مع وزير الخارجية الهندي في طهران على رسم خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بين البلدين وكان أحد جداول أعمالنا الرئيسية الانتهاء من خريطة الطريق هذه

مع كبار المسؤولين الهنود ونظيري الهندي.

انتهى** 1453