شمخاني: السبيل الوحيد للدفاع عن حقوق البلاد ضد التنمر هو المعاملة بالمثل

وكتب شمخاني في تغريدة له الخميس: إن التغيير في سلوك اليونان بعد رد إيران المتناسب والمقتدر على التوقيف غير القانوني لناقلة النفط التابعة لها بأمر من أمريكا، إلى جانب عشرات التجارب الأخرى، يُظهر أن السبيل الوحيد للدفاع عن حقوق البلاد ضد التنمر، سواء في الاتفاق النووي أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المجالات الأخرى، هو المعاملة بالمثل.

ويأتي ذلك بعد أن ألغت محكمة الاستئناف اليونانية، الخميس، حكم المحكمة البدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني، من سفينةٍ ترفع العلم الإيراني، كانت أثينا احتجزتها في أحد مرافئها منذ 20 نيسان/ أبريل الماضي.

وأفادت السفارة الإيرانية في اليونان بأنّ "شحنات النفط ستُعاد بأكملها"، مضيفةً أنّ "القضية لا تزال على أجندة المشاورات المكثّفة بين البلدين لضمان التنفيذ الكامل للحكم".

وأعلن حرس الثورة ، في 27 أيار/مايو الماضي، احتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين، "دلتا بسويدن" و"برودنت وريور"، في مقابل ساحلي بندر لنغة وعسلوية بسبب "ارتكابهما مخالفات في مياه الخليج الفارسي".

انتهى ** 2342