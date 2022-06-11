إيران تبدأ تجريبيا بنقل السلع عبر الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب

وقال رئيس ميناء ساليانكا الإيراني-الروسي في مدينة أستراخان داريوش جمالي لمراسل ارنا اليوم السبت انه بجهود فريق الملاحة البحرية الوطنية تمكننا من إنشاء آلية تجريبية لنقل الشحنات من روسيا إلى الهند أو الشرق الأقصى ببوليصة شحن موحدة، لافتا الى ان ذلك هو الهدف الرئيسي لانشاء ممر النقل بين الشمال والجنوب.

واعتبر جمالي تقليل تكاليف الشحن( الموانئ والجمارك)، والتسريع في تسليم البضائع، وتجنب المشاكل القانونية والأضرار المحتملة، وتسريع العمليات المصرفية وزيادة الائتمان التجاري من مزايا بوليصة الشحن الموحدة.

وأضاف رئيس ميناء ساليانكا : إن النقل التجريبي للشحنة المذكورة سيبداء من سانت بطرسبرغ في روسيا ، ثم يدخل إيران عبر بحر قزوين وسينقل إلى ميناء استراخان.

وأشار جمالي إلى أن عملية الترانزيت المذكورة ستنفذ من قبل المكتب الإقليمي لممثلية الملاحة البحرية الايرانية في روسيا (شركة النقل الدولية ITS) بالتعاون مع شركات النقل والإمداد التابعة للملاحة البحرية الايرانية في الهند.

ويعد ميناء ساليانكا الإيراني من ضمن 15 ميناء في منطقة أستراخان الاقتصادية الروسية، وهو الاكثر نشاطا في حركة الشحن ويعرف بالمركز الاستراتيجي للتجارة البحرية بين إيران وروسيا. وتمتلك شركة الشحن الايرانية أكثر من 53 بالمائة من أسهم ميناء ساليانكا.

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