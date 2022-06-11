صادرات ايران للقارة الافريقية بلغت 1.2 مليار دولار

وقال لطيفي في تصريح ادلى به السبت: ان صادرات ايران للدول الافريقية بلغت 1.2 مليار دولار في العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 20 اذار/مارس) وكانت الى 50 دولة من دول القارة البالغة عددها 55 دولة وهو عدد جيد الا ان حجم الصادرات ليس مناسبا اذ شكّل 2.5 بالمائة فقط من اجمالي صادرات البلاد للخارج.

واضاف: ان زنة صادرات البلاد للدول الافريقية بلغت في العام الماضي 2 مليون و 526 الفا و 399 طنا بقيمة مليار و 199 مليونا و 442 الف دولار وجاءت الدول حسب الترتيب كالتالي في المراتب العشرة الاولى؛ غانا 353 مليون دولار ، جنوب افريقيا 254 مليون دولار، نيجيريا 125 مليون دولار، موزمبيق 98 مليون دولار، كينيا 77 مليون دولار، السودان 73 مليون دولار، الجزائر 67 مليون دولا، تنزانيا 55 مليون دولار، الصومال 29 مليون دولار، ساحل العاج 15 مليون دولار، ومن ثم اثيوبيا وليبيا ومصر والمغرب وجيبوتي ومدغشقر والسنغال واوغندا.

وحول الواردات من الدول الافريقية قال: كانت لنا في العام الماضي واردات من 18 دولة افريقية فقط بزنة 65 الفا و 228 طنا وبقيمة 60 مليونا و 370 الف دولار حيث جاءت تنزانيا في الصدارة بـ 14 مليونا و 656 الف دولار ومن ثم غانا 7 ملايين و 473 الف دولار واثيوبيا 7 ملايين و 256 الف دولار وجنوب افريقيا 6 ملايين و 445 الف دولار وكينيا 6 ملايين و 303 الاف دولار وجزر سيشيل 4 ملايين دولار وزيمبابوي 3 ملايين و 851 الف دولار وسوازيلند 3 ملايين و 711 الف دولار ومصر 3 ملايين و 578 الف دولار.

انتهى ** 2342