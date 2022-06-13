البابا فرنسيس يشيد بشجاعة إيران في القضایا العالمية

وقدم "اية الله علي رضا اعرافي" الذي زار مؤخرًا الفاتيكان والتقى البابا فرانسيس ،تقريرًا عن زيارته ولقائه مع البابا الذي استغرق ساعة، خلال مشارکته اجتماع مجلس نواب الحوزات العلمية (الاسلامية) في ايران.

وأشار الی تصریحات البابا خلال اللقاء حیث قال أنه يحترم إيران لثلاثة أسباب؛ أولاً: لقد قرأت تاريخکم وماضيکم وأؤمن بحضارتکم الغنیة والعریقة وأنا أحترمها، ثانيًا: تواجه إيران العديد من المشاكل والصعوبات، لكنها المكان الوحيد في العالم الذي يتمتع بالنظام الديني.

وثالثاً: بصفتي من مواطني أمريكا اللاتينية، فإنني اشيد بالشجاعة التي تتصف بها إيران في مختلف القضايا العالمية.

وقال اية الله علي رضا اعرافي انه سلم رسالة من قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، للبابا تضمنت نقاطا واعلن البابا تاييده لهذه النقاط وبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلامية.

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