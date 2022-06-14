وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية يقدم استقالته

وبذلك يكون حجت الله عبدالملكي أول وزير يستقيل من الحكومة الثالثة عشرة التي تشكلت في أواخر آب/أغسطس الماضي. كما أنه أصغر وزير في الحكومة ويبلغ من العمر 41 عاماً.

وتنص رسالة عبدالملكي إلى رئيسي على ما يلي:

بسمة تعالى

حضرة آية الله رئيسي

رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية المحترم

تحياتي و أطيب التمنيات بالتوفيق و الازدهار

أشكركم على آرائكم الطيبة ، وأود أن أعلن استقالتي من منصب وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية وتقييم ثقة مجلس الشورى الإسلامي الموقر من أجل تحسين التنسيق الحكومي.

خلال 300 يوم من نشاطي في هذه الوزارة، بذلت قصارى جهدي لأخدم بأمانة أبناء الوطن الأعزاء وأشكر زملائي في هذه الوزارة على دعمهم المخلص خلال هذه الفترة.

أنا أعتبر نفسي جنديًا صغيرًا للنظام الإسلامي والحكومة الشعبية وسأسعى لتحقيق مُثله السامية وأهدافه من الخطوة الثانية للثورة الإسلامية لبقية حياتي ولن أتخلى عن أي خدمة في هذا المجال.

مع فائق الاحترام

حجت الله عبد الملكي

انتهى** 1453