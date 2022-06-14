وزیر الخارجية الباکستاني یصل الی طهران

ويرافق وزير الخارجية الباكستاني في هذه الزيارته التي تستمر يومين وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وسيلتقي زرداري في هذه الزيارة التي تتزامن مع الذكرى الـ 75 لبدء اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، امير عبداللهيان ورئيس الجمهورية، آية الله إبراهيم رئيسي، ووزير الطرق والتنمية العمرانية، رستم قاسمي.

وسيبحث زرداري خلال زيارته العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، وشراء الكهرباء من ايران والأسواق الحدودية، وتطوير طرق الاتصالات البرية والسككية.

وسيتوجه زرداري في اليوم الثاني من زيارته لايران( غد الاربعاء) الى مدينة مشهد شرق البلاد لزيارة العتبة الرضوية المقدسة.

یذکر أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الباكستاني الجديد إلى طهران.

وقد التقى وزيرا خارجية البلدين على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا.

انتهى