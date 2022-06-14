امیرعبداللهیان : لتنفيذ الاتفاقات الشاملة بين ايران وتركمانستان

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية الايراني مع نظيره التركماني "رشيد مردوف"، الذي يزور طهران على اعتاب زيارة رئيس جمهورية تركمانستان المرتقبة لايران.

وجدد "امير عبداللهيان" التهاني بنجاح الانتخابات الرئاسية في تركمانستان؛ منوها الى اهمية زيارة الرئيس التركماني القادمة لطهران والتي ستتزامن مع الذكرى الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي معرض التنويه الى المشاريع الاقتصادية والسياسية والثقافية المشتركة، صرح وزير الخارجية، ان البلدين مقبلان على 3 فصول اساسية في مجال التعاون الثنائي خلال العام القادم؛ وبما يشمل تنظيم الاجتماع السابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة والاجتماع الخامس عشر للجنة القنصلية والحدودية المشتركة وعقد اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الايرانية والتركمانية؛ داعيا الجانبين للتركيز على هذه الامور.

في المقابل، اثني وزير خارجية تركمانستان على كرم الضيافة والتنسيق الذي لقيه والوفد المرافق في زيارته الحالية لطهران.

واكد "مردوف" خلال اللقاء مع امير عبداللهيان، ان عشق اباد وفي ضوء هذه الزيارة اعدت وثائق وجهزت لمشاريع مختلفة حول التعاون مع طهران؛ متطلعا بان تفضي مباحثاته مع المسؤولين الايرانيين الى تحقيق هذه الاهداف.

وعلى صعيد اخر، لفت وزير خارجية تركمانستان الى ضرورة التعاون الثنائي والخماسي من اجل التحضير لاجتماع قمة الدول المتشاطئة مع بحر قزوين باستضافة عشق اباد.

وافادت "ارنا"، بان وزير الخارجية الايراني ونظيره التركماني، اكدا ان بحر قزوين تشكل منطقة للسلام والمودة والاستقرار؛ وبما يلزم الجميع ان يبذلوا الجهود من اجل الحفاظ على الهدوء والسلام في هذه المنطقة وبيئتها الفريدة من نوعها.

كما تطرقا الى سائر القضايا الاقليمية ومنها الوضع الراهن في افغانستان ومنطقة اسيا الوسطى.

انتهى ** ح ع