طوفان الأقصى في يومها الـ20 ..غارات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة

وكشفت مصادر مقربة من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أن استمرار قصف المباني في غزة يسهل عملية الدخول البري المرتقبة.

وزير الحرب الاسرائيلي: العملية البرية ستأتي في وقت قريب

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الخميس، إن "العملية البرية في قطاع غزة ستأتي في قوت قريب عندما تكون الظروف مواتية"، مضيفا: "لقد انتقلنا خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى الهجوم المتعاظم من الجو والبحر والبر".

وتابع: "سنبذل كل جهدنا لإعادة الأسرى والمخطوفين"، لافتا إلى أنه "ستكون هناك مراحل أخرى من الحرب، سننفذها ونحن نصنع الظروف لاستمرار المعركة".



عدد الشهداء يتجاوز 7 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7028، منهم 2913 طفلاً و1709 سيدات، و397 مسناً، فيما بلغ عدد المصابين 18484.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الاحتلال تعمد ارتكاب 731 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 5224 شهيداً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

028 شهيداً بينهم 101 من الكوادر الصحية منذ 7 أكتوبر كما تعمد الاحتلال استهداف 57 مؤسسة صحية، عدا عن إخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة بسبب القصف ونقص الوقود.

وأكدت استشهاد 101 من الكوادر الصحية وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول القوة الصاروخية لحماس بخان يونس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، اغتيال مسؤول القوة الصاروخية في حماس، بخان يونس، حسن عبد الله.

ولم تصدر حركة حماس أي بيان بهذا الخصوص.

هدم منزلين فوق رؤوس سكانهما وسط مدينة غزة

ذكرت وزارة الداخلية في غزة أن طيران الاحتلال هدم منزلين لعائلة أبوحصيرة وعبد اللطيف على رؤوس ساكنيهما في شارع النفق، وسط مدينة غزة، وتحدثت عن احتمال وجود شهداء وإصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن استهداف المنزلين أدى لنشوب حريق كبير في مصنع للعصير ومخزن للإطارات وعدد من المخازن والمحلات قرب المكان، وأنه يجري التعامل من قبل طواقم الإطفاء مع الحريق.

شهيدان في قصف إسرائيلي قرب مقبرة البريج

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفاً إسرائيلياً استهدف مجموعة من المواطنين قرب مقبرة مخيم البريج، أسفر عن استشهاد مواطنين.

"كتائب القسام" تعلن استهداف طائرة مروحية شرق البريج بصاروخ

أعلنت "كتائب القسام" استهداف طائرة مروحية شرق البريج بصاروخ "سام 7"، مؤكدة إصابتها.

الصحة الفلسطينية:6546 شهيداً و17439 مصاباً

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، 6546 شهيداً و17439 مصاباً بجراح مختلفة.

غارات وقصف مدفعي كثيف يطاول شرقي قطاع غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال شنت غارات جوية وقصف مدفعي كثيف تركز على المناطق الشرقية في القطاع، مشيرًا إلى أن القصف متواصل منذ ساعات الليل وحتى اللحظة.

هنية يشيد بموقف روسيا والصين لإفشال قرار أميركي منحاز

اشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بموقف روسيا والصين في مجلس الأمن وإفشالهما القرار الأمريكي المنحاز للاحتلال.

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