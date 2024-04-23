طلاب اقدم جامعة في لاهور يرحبون بحرارة بزيارة اية الله رئيسي

وبعد زيارة ضريح الشاعر والفيلسوف الباكستاني إقبال لاهوري، توجه آية الله رئيسي الى جامعة "جي سي " في لاهور لإلقاء كلمة، ودخل قاعة الاجتماعات بعد أن استقبله رئيس وأعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة التي يبلغ عمرها 160 عاما.

وقد استقبل المئات من الطلاب والأساتذة وبعض الشخصيات العلمية والثقافية والإعلامية الباكستانية بحرارة وحماس رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى وصوله الى هذه الجامعة.

وبدأت بالفعل كلمة آية الله رئيسي في اللقاء مع النخب العلمية والثقافية لإقليم البنجاب في جامعة جي سي.

وصل رئيس الجمهورية والوفد رفيع المستوى المرافق له لاهور، القلب الثقافي لباكستان، برفقة وزير الإسكان الباكستاني.

ولدى وصول الرئيس الإيراني كان في استقباله رئیسه وزراء إقليم البنجاب "مريم نواز" والقنصل العام الإيراني في لاهور مهران محمد فر، وبعض المسؤولين في حكومة الإقليم.

ووصل رئيس الجمهورية الإيرانية صباح امس الاثنين الى إسلام آباد العاصة الباكستانية في زيارة رسمية تستغرق يومين والتقى بنظيره الباكستاني ورئيس الوزراء وقائد الجيش.

انتهى**ر.م

