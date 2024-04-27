٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85458937
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نائب وزير الطرق: 2 مليون و 500 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء

٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ م
رمز الخبر: 85458937
نائب وزير الطرق: 2 مليون و 500 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء

بروجرد / 27 نيسان/ابريل/ارنا- اعلن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والمدير العام للمنظمة الوطنية للأراضي والإسكان بالجمهورية الاسلامية الايرانية بان مليونين و 500 الف وحدة سكنية قيد الانشاء في اطار النهضة الوطنية للإسكان في البلاد.

وقال أرسلان مالكي، في تصريح له اليوم السبت، خلال زيارته إلى محافظة لرستان (غرب) وتفقده موقع النهضة الوطنية للإسكان في مدينة بروجرد: تم تسليم 45 ألف هكتار من الأراضي إلى مشروع النهضة الوطنية للإسكان في البلاد.

وقال نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والمدير العام للهيئة الوطنية للأراضي والإسكان، في إشارة إلى توفير الأراضي في اطار قانون شبابية السكان: في العام الماضي، وعدنا بتسليم ما يصل إلى 70 ألف قطعة أرض للعائلات، ولحسن الحظ أنه بنهاية العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 19 اذار/مارس) تم توفير هذا العدد من قطع الأراضي وتسليمها للعائلات وستستمر هذه العملية هذا العام.

وأشار المالكي إلى مشاكل توفير الأراضي لجميع المتقدمين المعتمدين في لرستان وقال: في مدينتي خرم آباد وبروجرد تم توفير الأراضي المطلوبة وبدأت أعمال البناء.

انتهى ** 2342

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