نائب وزير الطرق: 2 مليون و 500 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء

وقال أرسلان مالكي، في تصريح له اليوم السبت، خلال زيارته إلى محافظة لرستان (غرب) وتفقده موقع النهضة الوطنية للإسكان في مدينة بروجرد: تم تسليم 45 ألف هكتار من الأراضي إلى مشروع النهضة الوطنية للإسكان في البلاد.

وقال نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والمدير العام للهيئة الوطنية للأراضي والإسكان، في إشارة إلى توفير الأراضي في اطار قانون شبابية السكان: في العام الماضي، وعدنا بتسليم ما يصل إلى 70 ألف قطعة أرض للعائلات، ولحسن الحظ أنه بنهاية العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 19 اذار/مارس) تم توفير هذا العدد من قطع الأراضي وتسليمها للعائلات وستستمر هذه العملية هذا العام.

وأشار المالكي إلى مشاكل توفير الأراضي لجميع المتقدمين المعتمدين في لرستان وقال: في مدينتي خرم آباد وبروجرد تم توفير الأراضي المطلوبة وبدأت أعمال البناء.

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