وزير الخارجية يدعو لتوسيع العلاقات بين ايران ولبنان

وقدم السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني، شرحا لوزير الخارجية عن احدث مستجدات العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان وكذلك اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان والمقاومة والشعب في لبنان.

اما وزير الخارجية فقد شدد على ضرورة استمرار الجهود لمتابعة توسيع العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية كما اكد اهمية لبنان ودوره في محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني المعتدي.

واكد امير عبد اللهيان مرة أخرى على ضرورة تفاهم الاحزاب والمجموعات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

واضاف انه يبدو ان بلدان المنطقة مهتمة بهذا الامر ايضا وهي بصدد المساعدة على تسوية الموضوع.