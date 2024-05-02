٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:١٣ ص
رمز الخبر: 85464091
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

وزير الخارجية يدعو لتوسيع العلاقات بين ايران ولبنان

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:١٣ ص
رمز الخبر: 85464091
وزير الخارجية يدعو لتوسيع العلاقات بين ايران ولبنان

طهران/ 2 ايار/مايو/ارنا – دعا وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان خلال استقباله السفير الايراني لدى بيروت، الى تطوير العلاقات بين ايران ولبنان في المجالات السياسية والاقتصادية.

وقدم السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني، شرحا لوزير الخارجية عن احدث مستجدات العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان وكذلك اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان والمقاومة والشعب في لبنان.

اما وزير الخارجية فقد شدد على ضرورة استمرار الجهود لمتابعة توسيع العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية كما اكد اهمية لبنان ودوره في محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني المعتدي.

واكد امير عبد اللهيان مرة أخرى على ضرورة تفاهم الاحزاب والمجموعات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

واضاف انه يبدو ان بلدان المنطقة مهتمة بهذا الامر ايضا وهي بصدد المساعدة على تسوية الموضوع.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .