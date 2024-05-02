غريب آبادي: سيتم الافراج عن 28 سجيناً باكستانياً

وقال كاظم غريب آبادي في تصريح له اليوم الخميس: سيتم خلال زيارة رئيس السلطة القضائية الى محافظة هرمزكان (جنوب)، الافراج عن 28 سجينا باكستانيًا كانوا معتقلين بتهمة الدخول والصيد غير القانوني في المياه الاقليمية الايرانية ، وذلك في ظل الرافة الإسلامية مع تعليق جزء من عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ليعودوا بعد الافراج عنهم الى بلادهم.

وأضاف: في إطار الاتفاقيات المبرمة مع باكستان، سيتم ايضا إطلاق سراح بعض المواطنين الإيرانيين المسجونين في هذا البلد، وستستمر هذه العملية بين البلدين حتى يتم تحديد مصير جميع الأشخاص المحتجزين لديهما.

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