٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٤٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85464652
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غريب آبادي: سيتم الافراج عن 28 سجيناً باكستانياً

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٤٢ م
رمز الخبر: 85464652
غريب آبادي: سيتم الافراج عن 28 سجيناً باكستانياً

طهران / 2 ايار/مايو/ارنا- اعلن نائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بانه سيتم الافراج عن 28 سجينا باكستانيا وبالمقابل سيتم الافراج عن بعض المواطنين الايرانيين المسجونين في باكستان.

وقال كاظم غريب آبادي في تصريح له اليوم الخميس: سيتم خلال زيارة رئيس السلطة القضائية الى محافظة هرمزكان (جنوب)، الافراج عن 28 سجينا باكستانيًا كانوا معتقلين بتهمة الدخول والصيد غير القانوني في المياه الاقليمية الايرانية ، وذلك في ظل الرافة الإسلامية مع تعليق جزء من عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ليعودوا بعد الافراج عنهم الى بلادهم.

وأضاف: في إطار الاتفاقيات المبرمة مع باكستان، سيتم ايضا إطلاق سراح بعض المواطنين الإيرانيين المسجونين في هذا البلد، وستستمر هذه العملية بين البلدين حتى يتم تحديد مصير جميع الأشخاص المحتجزين لديهما.

انتهى ** 2342

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