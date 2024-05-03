من الأجدى تغيير اسم الكونغرس الأمريكي ليصبح الكنيست الأمريكي

وقد كتبت السفارة الايرانية في لبنان عبر منصة اكس:" يبدو انه من الاجدى تغيير اسم الكونغرس الامريكي ليصبح الكنيست الامريكي! ".

وفي منشورها هذا، أشارت السفارة الايرانية في لبنان الى خنق أصوات الأميركيين المتضامنين مع غزة وإصدار مشاريع قوانين تغطي قمعهم و إقرار حُزم مساعدات عسكرية ومالية متعددة لكيان الاحتلال الاسرائيلي من حساب الشعب الأميركي ودافعي الضرائب و تهديد المنظمات الدولية إن فكرت بإدانة مسؤولي كيان الاحتلال الاسرائيلي بجرائم حرب وغير ذلك الكثير من الخدمات التي يقدمها الكونغرس الأميركي بـ"إخلاص" لصالح هذا الكيان.

والجدير بالذكر أن الجامعات الأمريكية تعيش حالة من الحراك الرافض للعدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة منذ أحداث السابع من اكتوبر الماضي وحتى الان وراح ضحيته عشرات الآلاف من الفلسطينين مابين جريح وشهيد ناهيك عن تدمير البنية التحتية لقطاع غزة.

انتهى**ر. م