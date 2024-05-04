الضربة الإيرانية على الكيان الصهيوني إعلان عملي بأن إيران لايمكن أن تسكت عندما يعتدى عليها

وقال الشيخ قاسم في حديث له على شاشة قناة المنار مساء الجمعة إن "حزب الله لا يريد الحرب لكن إن قرر العدو الإسرائيلي توسيع المواجهة وخوض الحرب فنحن جاهزون لها، وقد أنهينا الاستعدادات لذلك."

وأضاف: بحسب المعطيات، العدو غير قادر وليس له مصلحة بالحرب ونحن لا نرى مصلحة بحرب واسعة، وما فعلناه في الجنوب اسمه دفاع استباقي بهدف نصرة غزة وحماية لبنان وردع "إسرائيل”.

وتابع: لاتستهينوا بقدرة حزب الله على إيلام "إسرائيل”، واكد ان ما استخدمته المقاومة على الجبهة في الجنوب هو جزء من القوة وجزء من السلاح وما خفي أعظم، وعلى العدو أن يفهم بأنه إن آلمنا أكثر فعليه أن يتألم أكثر.

ولفت نائب الامين العام لحزب الله إلى ان أي مساندة لغزة فضلا عن أنها مصلحة لغزة هي مصلحة للبنان أيضا، وأوضح أن مساندة غزة من لبنان تحقق هدفين الأول نصرة فلسطين والثاني ردع العدو.

وأكد الشيخ قاسم انه بعد 7 أشهر ولو طال الأمر، فالمقـاومة منصورة والشعب الفلسطيني الجبار المجاهـد يستحيل أن يهزم، وأوضح أن المقـاومة انتصرت لأنها منعت العـدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه والمتمثلة بسحق المقاومة وتحرير المحتجزين، ولفت إلى أن الصهاينة والأميركيين سيكتشفون أنهم بهذا الشكل من العدوان أسسوا لبنية مقاومة مستدامة.

وشدد على ان محور المقاومة صادق ومستعد لتقديم الأكلاف دعما للقضية الفلسطينية، ملفتا إلى أن كل عضو أو طرف في محور المقاومة يقدر المصلحة وأين يفيد القضية الفلسطينية، والضغط الأميركي على "إسرائيل" مازال ناعما والأميركي منافق وغير جاد في إنهاء الحرب.

ووجه الشيخ قاسم تحية للشعب الأميركي الذي خرج دعما لغزة، واعتبر ان هذا اللوبي الشعبي سيؤدي دورا في تغيير الإدارة، قائلا إن الإدارة الأميركية التي تتغنى بحرية الرأي اعتدت على المتظاهرين السلميين وهذا يدل على أن القيم الأميركية سقطت، وهذا سيؤثر عليها عالميا، ورأى انه من النتائج الإستراتيجية لطوفان الأقصى أن القضية الفلسطينية أصبحت القضية الأولى في العالم.

من جهة ثانية، قال الشيخ قاسم لا يوجد لدينا أي موقف يمكن أن نعطيه حول الوضع في الجنوب قبل إيقاف الحرب على غزة، واضاف أنه في حال حصل وقف إطلاق نار شامل في غزة يحصل وقف إطلاق نار في جنوب لبنان إذا توقف العدو عن اعتداءاته وهذه قاعدة ثابتة.

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