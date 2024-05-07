٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٤٢ م
رمز الخبر: 85469172
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journalistزهراء ناظمي

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إيران تحرز 7 ميداليات ملونة ببطولة آسیا للجوجيتسو

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٤٢ م
رمز الخبر: 85469172
إيران تحرز 7 ميداليات ملونة ببطولة آسیا للجوجيتسو

طهران/ 7 ايار/ مايو/ ارنا- احرز لاعبو المنتخب الوطني الايراني للجوجيتسو، 7 ميداليات ملونة ببطولة الأسيوية التي جرت في الامارات.

وقد شارك المنتخب الإيراني في هذه المسابقات من خلال ثلاث فئات عمرية؛ الكبار، واللاعبين تحت سن 21 و18 عامًا.

وفي منافسات اليوم الرابع من هذه البطولة، احرز الايراني "أبو الفضل نوروزي" للفئة تحت 21 عاما، الميدالية الذهبية الثانية للمنتخب الإيراني في وزن 62- كغم، بينما فاز مواطنه "سامان أحمدي" للوزن 77- كغم، و"رسام أحمدي" لاعب الوزن 85- كغم، و"محمد مهدي رستميان" في وزن 94- كغم، على ثلاث ميداليات فضية.

وفي منافسات الوزن 69- كغم، احرز الايراني "محمد مهدي بير محمدي" الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الكبار، فاز اللاعب الايراني "رضا شفيعي" بالميدالية ذهبية، ومواطنه "فرحان موسوي" بالفضية، الى جانب "علي رضا أكبربور" الذي احرز ميدالية برونزية في هذه المسابقات.

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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