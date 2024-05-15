الشركات الايرانية تعلن استعدادها للمساعدة في بناء وتطوير حلبجة

وخلال زيارته الى حلبجة التقى القنصل العام الإيراني في السليمانية "محمود محوديان" مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في هذه المدينة.

وفي هذا اللقاء أشار محموديان الى العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران وحلبجة والمكانة الخاصة التي تحظى بها حلبجة لدى شعب ومسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا أن هذه المنطقة تستحق المزيد من التطوير والازدهار مؤكدا ان الشركات الإيرانية القادرة مستعدة للمساعدة في تحقيق ذلك.

وبالمقابل ثمن أعضاء غرفة تجارة حلبجة في هذا اللقاء الدعم المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذه المنطقة،مؤكدين على أن المساعدة في فتح حدود سازان هو المطلب العام لمواطني حلبجة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما قيّموا بشكل إيجابي وبناء وجودهم في المعرض الدولي إيران إكسبو 2024، وأكدوا تصميمهم على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا و ناقش الجانبان في هذا اللقاء سبل زيادة حجم التبادلات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والركاب، والاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية للحدود المشتركة.

انتهى**ر.م