١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85479287
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journalistکاظم شماعییان

رئيسي: الواردات لا يجب أن تضر بالانتاج الداخلي

١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85479287
رئيسي: الواردات لا يجب أن تضر بالانتاج الداخلي

ساري/ 16 ايار/مايو/ارنا – قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي انه يجب قطع يد المتطاولين على الموارد والاحتياطيات الوطنية. موكدا ان الواردات لا يجب ان تضر بالانتاج الداخلي.

واضاف الرئيس رئيسي الذي كان يتحدث امام حشد من اهالي مازندران ان لدينا تجربة عملية الوعد الصادق، التي نفذت بمساعدة جميع القطاعات وحققت الاقتدار للبلاد. مشيرا الى انه يمكن في الاجماع والتعاون والتنسيق بين السلطات والقوى والاشخاص المؤثرين ، انجاز اعمال كبيرة.

واكد ان اجماعا يوجد اليوم في البلاد هو اجماع على مكافحة الفساد.

واكد رئيس الجمهورية انه الى جانب اتخاذ خطوات جبارة على طريق الصناعة والانتاج فانه تم في الحكومة الثالثة عشرة، وبهدف خلق فرص العمل، احياء 395 مصنعا وورشة راكدة واعادتها الى خط الانتاج.

واكد رئيس الجمهورية ان سياسة الحكومة تتمثل في الافادة من الانتاج الداخلي موضحا ان الواردات يجب ان تتم بطريقة لا تضر بالانتاج الداخلي.

واعرب عن ارتياحه لان انتاج الورق في البلاد، جعلها تستغني عن واردات الورق.

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journalistکاظم شماعییان

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