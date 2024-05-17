١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85480226
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ممثل الرئيس الايراني : مستعدون للتشاور مع أوروبا في وضع خطة تعاون شاملة حول أفغانستان

١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ م
رمز الخبر: 85480226
ممثل الرئيس الايراني : مستعدون للتشاور مع أوروبا في وضع خطة تعاون شاملة حول أفغانستان

طهران / 17 ايار / مايو / ارنا –اكد الممثل الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية في شؤون أفغانستان "حسن كاظمي قمي"، خلال اللقاء مع المبعوث الإيطالي الخاص بالشأن الأفغاني، اكد استعداد طهرتن للتشاور مع أوروبا فيما يتعلق بوضع "خطة تعاون شاملة"، مع التأكيد على مصالح الشعب الافغاني.

وكتب "كاظمي قمي" عبر منصة إكس اليوم : خلال اللقاء مع الممثل الخاص الإيطالي لشؤون أفغانستان، ذكرت بان موضوعات ومحاور قمة الدوحة 3، يجب أن ترتكز على حقائق المنطقة وأفغانستان.

واضاف : إن سلوك الدول غير الاقليمية، لم يكن مفيدا في معالجة الأزمة بأفغانستان وحل التحديات التي تحوم بهذا البلد حتى الآن؛ محذرا في حال استمرار هذا الوضع، فإن عاصمة هذه التحديات ستجتاح أوروبا أيضًا.

وتابع ممثل رئيس الجمهورية : لقد اعلنت بان ايران مستعدة، في ضوء مشاوراتها مع جهات متفرقة بافغانستان، ان تحدد اطر تاون جديدة فيما يخص خطة التعاون الشاملة ومع التاكيد على مصالح الشعب في افغانستان.  

انتهى ** ح ع 

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