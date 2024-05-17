ممثل الرئيس الايراني : مستعدون للتشاور مع أوروبا في وضع خطة تعاون شاملة حول أفغانستان

وكتب "كاظمي قمي" عبر منصة إكس اليوم : خلال اللقاء مع الممثل الخاص الإيطالي لشؤون أفغانستان، ذكرت بان موضوعات ومحاور قمة الدوحة 3، يجب أن ترتكز على حقائق المنطقة وأفغانستان.

واضاف : إن سلوك الدول غير الاقليمية، لم يكن مفيدا في معالجة الأزمة بأفغانستان وحل التحديات التي تحوم بهذا البلد حتى الآن؛ محذرا في حال استمرار هذا الوضع، فإن عاصمة هذه التحديات ستجتاح أوروبا أيضًا.

وتابع ممثل رئيس الجمهورية : لقد اعلنت بان ايران مستعدة، في ضوء مشاوراتها مع جهات متفرقة بافغانستان، ان تحدد اطر تاون جديدة فيما يخص خطة التعاون الشاملة ومع التاكيد على مصالح الشعب في افغانستان.

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