نائب الخارجية يلتقي رجال الأعمال الإيرانيين في مدينة أوليانوفسك الروسية

والتقى باقري، الذي يزور قازان بدعوة رسمية من رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف للمشاركة في الاجتماع الدولي الخامس عشر بين روسيا والعالم الاسلامي ، مع محافظ أوليانوفسك أليكسي روسكيخ في جناح إيران وقال: ان ممرات النقل، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي، أتاحت فرصة جيدة لتطوير التعاون بين طهران وموسكو.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بحضور كاظم جلالي السفير الإيراني في موسكو، أكد باقري على تسخير كافة الإمكانات المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع تحقيق إرادة قادة البلدين، وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وذكّر في الوقت نفسه بأن إمكانيات التعاون الثنائي أوسع من المجالات التي تم تنفيذها حتى الآن أو التي يجري تنفيذها.

وقال نائب وزير الخارجية: اليوم لا نتحدث فقط عن إرادة البلدين في تطوير العلاقات، بل نتحدث عن إصرار البلدين على التعاون على الساحة الدولية. ولذلك، لدينا أفق أعلى للعلاقات الثنائية في الاعتبار.

ووصف تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا في إطار سياسة الحكومة الـ13 (الحالية) بانه ياتي في اطار سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وتابع: إيران وروسيا حولتا العقوبات إلى فرصة للتعاون من خلال الاعتماد على أفكار قادتهما وإرادة بلديهما لذا يجب أن نطور فرصة التعاون هذه خارج حدود البلدين، وستكون آليات التعاون مثل منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس فعالة في هذا الاتجاه.

وفي هذا اللقاء الذي عقد في الجناح الخاص لجمهورية إيران الإسلامية في معرض كازان الدولي، بحضور القنصل العام داود ميرزاخاني وبعض الناشطين الاقتصاديين الايرانيين، قام محافظ أوليانوفسك والوفد المرافق له بالتعريف بقدرات بهذه المحافظة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

ووصف أليكسي روسكيخ قطاع الصناعة بأنه الجانب الابرز لقدرات مقاطعة أوليانوفسك وقال: في الماضي كانت الجوانب الزراعية لهذه المحافظة معروفة وكانت أساس التعاون المشترك مع إيران، ونعتزم تفعيل التعاون الثنائي في قطاع الصناعة.

وتحدث عن قدرات هذه المنطقة من روسيا في مجال إنتاج قطع غيار السيارات والطائرات والمنتجات المركبة ومعدات النفط والغاز، وأعلن عن استعداد هذه المحافظة للتبادل التجاري في هذه المجالات مع مختلف محافظات إيران.

وكانت زيارة جناح الشركات الإيرانية المشاركة في معرض كازان لصناعة الحلال، جزءا آخر من خطط نائب وزير الخارجية على هامش اجتماع كازان.

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