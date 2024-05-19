تظاهرة في واشنطن تنديداً بالحرب على غزة وإحياء لذكرى النكبة

وتحدى حوالي 400 متظاهر هطول الأمطار المتواصلة وتجمعوا في متنزه "ناشونال مول" في يناير/ كانون الثاني، تجمع الآلاف من النشطاء المناصرين للفلسطينيين في واشنطن في واحدة من أكبر الاحتجاجات في الذاكرة الحديثة.

ودعا المتظاهرون، امس السبت، لدعم الحقوق الفلسطينية والوقف الفوري للحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة وترددت بين الحشد عبارات "لا سلام على الأراضي المسروقة" و"أوقفوا القتل و"أوقفوا الجريمة" و"أخرجوا إسرائيل من فلسطين".

كما صب المتظاهرون جام غضبهم على الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يتهمونه بالتظاهر بالقلق إزاء عدد القتلى في غزة وقالوا: "بايدن، سوف ترى إرثك من الإبادة الجماعية".

كما شهدت مدينة نيويورك تظاهرة حاشدة دعماً لفلسطين ورفضاً للحرب على غزة، رغم القمع والاعتقالات من قبل الشرطة.

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