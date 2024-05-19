المتحدث باسم الحرس الثوري :طلاب الجامعات الغربية أصبحوا على دراية بطبيعة الکیان الصهيوني

وقال العميد "رمضان شريف" في مراسم بمناسبة يوم الاتصالات والعلاقات العامة : جزء من الأخبار في إعلام العدو يركز على التقليل من قیمة قدرات إيران ولكن عندما تتحدث نفس وسائل الإعلام عن الحرب في أوكرانيا، فإنها تعكس شيئاً آخر عن قوة إيران وقد شاهدنا نفس الأداء المزدوج لهذه وسائل الإعلام بشأن عملية الوعدالصادق، عندما ادعوا إننا دمرنا 99% من الصواريخ، بينما استمر هذا الهجوم ثماني ساعات، فكيف أطلقوا مثل هذا الادعاء في الدقائق الأولى؟

وقال إن ما یقوم به العدو ضد إيران یدل علی قوة الثورة الإسلامية.

وأضاف: الشعب الإيراني لم يسمح بنسيان القضية الفلسطينية والآن تم كبح عملية إظهار الصهاينة لقوتهم، وأصبحت ضربات الأمة الإسلامية أكثر تأثيرا وفعالا عليهم.

واستطرد قائلا : إن العدو يحاول وراء وضع العراقيل في طريق حركة الشعب الإيراني من خلال التقليل من قیمة خدمات النظام والایحاء بان البلاد تمر بوضع حرج.

وشدد بالقول : في هذا الوضع يجب على وسائل الإعلام أن تكون واعية لأخبار العدو وأن تعمل جاهدة على خلق الأمل في المجتمع.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي: إن شعب إيران يميز بين الخائن والخادم، وقد شهدنا أمثلة كثيرة على ذلك على المستوى الوطني مرات عديدة موضحا أن وسائل الإعلام المعادية نشرت الكثير من الأخبار الكاذبة ضد الشهيد سليماني، لكن الشعب الإيراني لم يدخر جهدا في مراسم تشييع جثمانه وذكرى استشهاده.

وأردف قائلا: إن الشعب الإيراني تجاوز مختلف العقبات في مسيرته وسيتمكن من حل القضايا المعيشية والمشاكل التي ليست صعبة مثل عقبات الماضي وفي هذا المسار، يقود الشباب الإيرانيون القادرون الطريق.

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