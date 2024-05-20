صحة غزة : ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 35 ألفا و562

وفي ظل الحرب المستمرة لليوم 227 على القطاع، افادت الوزارة في تقرير إحصائي يومي : الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 106 شهداء و 176 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشددت على أنه، "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

واشارت الى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و562 شهيدا و79 ألفا و652 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

والاحد، أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الضحايا إلى "35 ألفا و456 شهيدا و79 ألفا و476 إصابة.



وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم من الأطفال والنساء، خلفت الحرب الإسرائيلية حوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

انتهى ** ح ع