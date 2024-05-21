٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85485450
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إيران تؤکد على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نزع السلاح النووي

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ م
رمز الخبر: 85485450
إيران تؤکد على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نزع السلاح النووي

لندن/21 أیار/مایو/ارنا-أکد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية "رضا نجفي"، على مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نزع الأسلحة النووية وضمان الأمن العالمي.

وأشار "نجفي" في كلمته خلال المؤتمر الدولي للأمن النووي بفيينا، إلى "أهمية نزع السلاح النووي ودوره الذي لا بديل عنه في ضمان الأمن العالمي"؛ مؤکدا على مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة للدول الاعضاء ،ومنع تسريبها.

وأضاف : يجب ألا تستخدم الإجراءات المتعلقة بتعزيز الأمن النووي كذريعة لحرمان الدول من حقها في البحث عن الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني : لن تتحقق أهداف الأمن النووي بالكامل دون التحقيق الشامل للتعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعدات.

وانطلقت أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي تحت شعار "الأمن النووي.. صياغة المستقبل"، بمقر الأمم المتحدة في فيينا.

انتهی**2054/ ح ع **

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