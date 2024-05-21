إيران تؤکد على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نزع السلاح النووي

وأشار "نجفي" في كلمته خلال المؤتمر الدولي للأمن النووي بفيينا، إلى "أهمية نزع السلاح النووي ودوره الذي لا بديل عنه في ضمان الأمن العالمي"؛ مؤکدا على مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة للدول الاعضاء ،ومنع تسريبها.

وأضاف : يجب ألا تستخدم الإجراءات المتعلقة بتعزيز الأمن النووي كذريعة لحرمان الدول من حقها في البحث عن الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني : لن تتحقق أهداف الأمن النووي بالكامل دون التحقيق الشامل للتعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعدات.

وانطلقت أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي تحت شعار "الأمن النووي.. صياغة المستقبل"، بمقر الأمم المتحدة في فيينا.

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