٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٣ م
رمز الخبر: 85486997
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journalistکاظم شماعییان

دبلوماسيون اجانب يشاركون في مراسم تشييع رئيس الجمهورية الشهيد بمشهد

٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٣ م
رمز الخبر: 85486997
دبلوماسيون اجانب يشاركون في مراسم تشييع رئيس الجمهورية الشهيد بمشهد

مشهد/ 23 ايار/مايو/ارنا – شارك دبلوماسيون اجانب معتمدون لدى مشهد، ومسؤولون من بلدان مجاورة، اليوم الخميس في مراسم تشييع الرئيس الشهيد اية اه رئيسي بمدينة مشهد ومواراته الثرى فيها.

وافادت نيابة ادارة الموارد الانسانية بمحافظة خراسان الرضوية، ان قناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في مشهد، ومسؤولين من العراق وافغانستان قد وصلوا اليوم الى مشهد ليشاركوا في مراسم التشييع.

يذكر ان للعراق وافغانستان وباكستان وتركيا وتركمانستان والسعودية والامم المتحدة قنصليات وبعثات تمثيل في مشهد.

ويزور سليم حقاني مسؤول منطقة كابل بوزارة الكوارث الطبيعية الافغانية مشهد.

كما يشارك عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة بالعراق وعلي حمداني ممثل الحشد الشعبي في العراق اضافة الى عدد اخر من المسؤولين الاجانب في مراسم التشييع.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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