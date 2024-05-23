دبلوماسيون اجانب يشاركون في مراسم تشييع رئيس الجمهورية الشهيد بمشهد

وافادت نيابة ادارة الموارد الانسانية بمحافظة خراسان الرضوية، ان قناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في مشهد، ومسؤولين من العراق وافغانستان قد وصلوا اليوم الى مشهد ليشاركوا في مراسم التشييع.

يذكر ان للعراق وافغانستان وباكستان وتركيا وتركمانستان والسعودية والامم المتحدة قنصليات وبعثات تمثيل في مشهد.

ويزور سليم حقاني مسؤول منطقة كابل بوزارة الكوارث الطبيعية الافغانية مشهد.

كما يشارك عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة بالعراق وعلي حمداني ممثل الحشد الشعبي في العراق اضافة الى عدد اخر من المسؤولين الاجانب في مراسم التشييع.